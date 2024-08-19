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Российские войска поразили бригады ВСУ в ДНР и Запорожской области

МО РФ: подразделения «Восток» нанесли поражение ВСУ в ДНР и Запорожской области

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Алексей Майшев/РИА Новости

Подразделения ВС РФ «Восток» нанесли поражение бригадам ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР) и Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным российского оборонного ведомства, ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов украинских войск.

Отмечается, что бои шли в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Великая Новоселка Донецкой народной республики и Долинка Запорожской области.

«ВСУ потеряли до 90 военнослужащих, три автомобиля, 155-мм самоходную артиллерийскую установку «Богдана», 152-мм гаубицу Д-30», — говорится в сообщении Минобороны.

Также были уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

До этого в Минобороны РФ сообщили, что потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне группировки войск «Север» в Харьковской области за сутки составили до 170 военных. Помимо живой силы, украинская армия потеряла на этом направлении танк и две боевые машины пехоты. Также за сутки удалось уничтожить склад беспилотных летательных аппаратов.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

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