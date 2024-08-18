В Днепропетровске неизвестные подожгли автомобиль военного

Неизвестные подожгли автомобиль военного в Днепропетровске. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«В Днепропетровске подожгли очередную машину военного», — говорится в публикации.

Детали инцидента не приводятся.

16 августа Служба безопасности Украины сообщила, что в Одессе и Николаеве правоохранители задержали шестерых подростков, которые поджигали военные автомобили и релейные шкафы по заданию кураторов из мессенджера.

До этого украинская национальная полиция сообщила, что за неделю семь человек были задержаны по подозрению в поджоге автомобилей Вооруженных сил Украины и релейных шкафов на железных дорогах. Уточняется, что пять человек поджигали военные авто, еще двое — совершили диверсию на железной дороге — подожгли релейный шкаф. Среди задержанных есть организатор группы (иностранец) и трое несовершеннолетних.

Ранее по Харьковской области прокатилась волна поджогов машин ВСУ.