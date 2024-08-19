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Минобороны РФ заявило о взятии под контроль города Зализное

Минобороны: ВС РФ взяли под контроль город Зализное

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска взяли под контроль один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации — город Артемово (украинское название Зализное) в ДНР. Об этом заявило Минобороны.

«Подразделениями группировки войск «Центр» в результате активных действий освобожден один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации Артемово Донецкой народной республики», — говорится в сводке ведомства.

Помимо этого, войска РФ нанесли поражение украинским подразделениям в районах населенных пунктов Розовка, Дружба, Новгородское и Птичье в ДНР.

18 августа Минобороны сообщило, что российские военные взяли под контроль село Свиридоновка в ДНР.

Telegram-канал «Военное дело» также заявил, что ВС РФ начали штурмовать город Торецк с нескольких направлений. По его данным, в этом районе идут интенсивные бои.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, Торецк очень важен для войск РФ с точки зрения логистики.

Ранее в ЛНР рассказали о борьбе российских операторов дронов с системами наблюдения ВСУ.

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