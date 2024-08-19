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Помощник президента РФ объяснил, от чего зависит начало переговоров Москвы и Киева

Ушаков: РФ было бы некстати начинать переговоры после атаки на Курскую область

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал Life.ru, что России было бы некстати начинать переговоры с Украиной после атаки на Курскую область.

По словам политика, он не знает, сколько продлится пауза перед переговорами.

«Все зависит от ситуации на поле боя, в том числе в Курской области», — пояснил Ушаков.

До этого бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью аналитику Сайрусу Янссену заявил, что нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область резко уменьшило шансы на дипломатическое урегулирование конфликта.

Макгрегор отметил, что своими действиями ВСУ подставили под удар весь киевский режим. Советник Пентагона допустил, что ответными мерами может стать наступление Вооруженных сил РФ в сторону украинской столицы.

Также отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис отреагировал на план Украины по Курской области, назвав его «вершиной глупости».

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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Атаки на Курскую область
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