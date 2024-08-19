Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера

Минобороны: в Азербайджане перехватили армянский квадрокоптер

close
100%
Sergei Grits/AP

В Азербайджане заявили о перехвате квадрокоптера ВС Армении, который пытался совершить разведывательные полеты на границе двух стран. Об этом сообщается на сайте минобороны республики.

В ведомстве уточнили, что 19 августа около 09:50 (08:50 мск) квадрокоптер Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Брун Горисского района, попытался осуществить разведывательные полеты над противоположными позициями армии Азербайджана.

Сообщается, что дрон был перехвачен специальными техническими средствами и выведен с территории страны.

В понедельник минобороны Азербайджана заявляло, что Вооруженные силы Армении в ночь с 18 на 19 августа обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении поселка Заркенд Басаркечарского района. В Баку были приняты «адекватные меры реагирования» по этому вопросу.

Ранее Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами