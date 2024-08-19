Минобороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского квадрокоптера

В Азербайджане заявили о перехвате квадрокоптера ВС Армении, который пытался совершить разведывательные полеты на границе двух стран. Об этом сообщается на сайте минобороны республики.

В ведомстве уточнили, что 19 августа около 09:50 (08:50 мск) квадрокоптер Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Брун Горисского района, попытался осуществить разведывательные полеты над противоположными позициями армии Азербайджана.

Сообщается, что дрон был перехвачен специальными техническими средствами и выведен с территории страны.

В понедельник минобороны Азербайджана заявляло, что Вооруженные силы Армении в ночь с 18 на 19 августа обстреляли позиции азербайджанской армии в направлении поселка Заркенд Басаркечарского района. В Баку были приняты «адекватные меры реагирования» по этому вопросу.

Ранее Армения и Азербайджан завершили первый раунд переговоров по мирному соглашению.