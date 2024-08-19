В Курской области в седьмой раз за день объявили ракетную опасность

В Курской области в седьмой раз за 19 августа объявили ракетную опасность. О тревоге в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Курская область: ракетная опасность!» — говорится в сообщении.

Глава области попросил местных жителей, находящихся на улице, укрыться в ближайшем здании или укрытии. Тех, кто находится дома, Смирнов призвал уйти в помещения без окон и со сплошными стенами.

19 августа ракетная опасность действовала в регионе с 01:07 до 01:11 мск, с 02:09 до 02:14 мск, с 02:16 до 03:06 мск, с 04:35 до 04:40 мск, с 10:26 до 10:29 мск и с 10:49 до 11:09 мск.

До этого дежурные средства противовоздушной оборонысбили украинский беспилотник над Курской областью. Также над регионом и Белгородской областью ночью уничтожили четыре дрона.

Ранее сообщалось, что ВСУ ночью ударили по третьему мосту через реку Сейм в Курской области.