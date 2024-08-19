Генерал объяснил, зачем Украина запускает беспилотники в сторону Белоруссии

Генерал-майор, глава президиума общественной организации «Офицеры России» Сергей Липовой в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавний залет на белорусскую территорию украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его мнению, данный инцидент «в очередной раз подтверждает статус Украины как террористического государства».

Эксперт обратил внимание, что Киев не гнушается никакими средствами, чтобы постоянно находиться в фокусе внимания мировой общественности, демонстрируя, что Украина «еще на что-то способна».

«Если не на «перемоги» на поле боя, то хотя бы на провокации. Чтобы показать (Западу. — «Газета.Ru»), что если вы нам дадите еще больше оружия, то мы еще больше можем воевать не только против России, но и против Белоруссии. Поэтому в данной ситуации очередная провокация по отношению к своим соседям», — сказал Липовой.

10 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил об уничтожении воздушных целей над территорией страны. Инцидент случился накануне вечером. По словам главы государства, перехват был произведен ПВО страны на высоте 1,5 км. Лукашенко также сообщил, что сбитые объекты, предположительно, были ударными беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 августа МИД Белоруссии допустил разрыв дипломатических отношений с Украиной из-за ее провокаций. В свою очередь, Киев счел неуместным реагировать на опасения соседей по поводу БПЛА.

13 августа Минск обратил внимание председателя Совета Безопасности ООН на опасность провокаций Украины, чьи беспилотники были сбиты в воздушном пространстве Белоруссии.

Ранее в Белоруссии завили о готовности реагировать на возможные провокации Киева.