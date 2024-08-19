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Российского военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за самоволку

В Южно-Сахалинске суд приговорил военного к восьми годам за уклонение от службы

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Shutterstock

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к восьми годам колонии общего режима за самовольное оставление части. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.

Кроме того, мужчина был лишен звания «старший прапорщик». Военного признали виновным по статье 337 Уголовного кодекса Российской Федерации («Самовольное оставление части или места службы»).

По данным следствия, 6 августа 2022 года военнослужащий без уважительной причины не вернулся в воинскую часть в Приморском крае, уехав в другой город. 28 февраля 2024 года он самостоятельно пришел в военную комендатуру в Южно-Сахалинске.

До этого Московский городской суд приговорил к 6,5 года колонии строгого режима 37-летнего жителя Подольска Михаила Рылова за статью УК РФ о госизмене. По версии следствия, мужчина, который имеет проблемы со слухом, собирался нелегально выехать на Украину, чтобы вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией).

Ранее россиянина арестовали за отправку Украине средств, добытых телефонными мошенниками.

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