Российского военнослужащего приговорили к восьми годам колонии за самоволку

Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд приговорил военнослужащего к восьми годам колонии общего режима за самовольное оставление части. Об этом сообщила «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу суда.

Кроме того, мужчина был лишен звания «старший прапорщик». Военного признали виновным по статье 337 Уголовного кодекса Российской Федерации («Самовольное оставление части или места службы»).

По данным следствия, 6 августа 2022 года военнослужащий без уважительной причины не вернулся в воинскую часть в Приморском крае, уехав в другой город. 28 февраля 2024 года он самостоятельно пришел в военную комендатуру в Южно-Сахалинске.

До этого Московский городской суд приговорил к 6,5 года колонии строгого режима 37-летнего жителя Подольска Михаила Рылова за статью УК РФ о госизмене. По версии следствия, мужчина, который имеет проблемы со слухом, собирался нелегально выехать на Украину, чтобы вступить в ряды «Русского добровольческого корпуса» (признан в РФ террористической организацией).

Ранее россиянина арестовали за отправку Украине средств, добытых телефонными мошенниками.