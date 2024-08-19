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Иностранные наемники командуют мобилизованными в рядах ВСУ

Лебедев: иностранных наемников в ВСУ назначают командовать мобилизованными

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал РИА Новости, что в украинской армии иностранных наемников назначают командовать мобилизованными.

По словам Лебедева, иностранных наемников собрали в гостинице в пригороде Киева, где действуют несколько пунктов сбора для них. В дальнейшем их планируют отправить по частям назначения.

«Их реально ставят сержантским составом у мобиков (мобилизованных. — прим. «Газета.Ru»)», — отметил подпольщик.

До этого российские военные ударили по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева. Удар пришелся по складу Вооруженных сил Украины в городе Павлоград Днепропетровской области. По данным подполья, там хранили боеприпасы и артиллерийские орудия.

Также наемников ВСУ заметили в Курской области. Как рассказала жительница Суджанского района, военные были «вооружены до зубов». По ее словам, в один из дней ей с семьей пришлось прятаться в погребе, потом она решила выйти в огород и увидела военных с оружием. Женщина вспоминает, что мужчины говорили, скорее всего, на польском языке. В итоге ей удалось не попасться на глаза наемникам и она вернулась в укрытие.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.

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