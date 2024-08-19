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Украинский военный объяснил пленение ошибками своих командиров

Военный ВСУ Бахмистеров рассказал, как попал в плен из-за командования

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Павел Лисицын/РИА Новости

Сдавшийся в плен солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Бахмистеров рассказал, как попал в плен из-за ошибки собственного командования. Об этом пишет ТАСС.

Пленный рассказал, что его мобилизовали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК — аналог военкомата) прямо из дома. Он проходил воинскую службу в 110-й бригаде.

На фронте старшие отправили его подразделение на соседнюю позицию, чтобы удерживать оборону, вспоминает мужчина. Однако когда они туда пришли, там уже находились российские военные. По словам Бахмистерова, военные попросили поддержки, но командование про них забыло и даже не стало эвакуировать пострадавших.

До этого военный эксперт Андрей Марочко рассказал, что российские военные за неделю отбили 20 контратак украинских войск на рубежах Луганской народной республики (ЛНР), уничтожив около 10 тысяч военных Вооруженных сил Украины и иностранных наемников.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов рассказал о намерении ВСУ атаковать новый участок.

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