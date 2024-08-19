Жителей Новороссийска предупредили об учебных стрельбах

Мэрия Новороссийска предупредила жителей об учебных стрельбах в акватории морского порта Новороссийск. Сообщение передает ТАСС.

«В ходе учения будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани», — заявили в администрации города.

Население на этом фоне призвали сохранять спокойствие. Учения запланированы на временные отрезки с 11:00 до 13:00 и с 21:00 до 23:00 мск. В них будет участвовать гарнизон Новороссийской военно-морской базы.

До этого квартира и два коммерческих помещения в порту Новороссийска пострадали в результате атаки морских беспилотников ВСУ.

По его словам, специалисты осмотрели набережную и Цемесскую бухту и не обнаружили ничего, что могло бы угрожать жизни или здоровью горожан. Кравченко также отметил, что в результате атаки ВСУ никто из местных жителей не пострадал.

Ранее на пляже в Новороссийске отдыхающие нашли необычную синюю медузу.