В село Черкасское Поречное Суджанского района Курской области заходили наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Франции и Польши. Об этом рассказала РИА Новости местная жительница Ирина Кириченко.

Она рассказала, что военные были «вооружены до зубов». По ее словам, в один из дней ей с семьей пришлось прятаться в погребе, потом она решила выйти в огород и увидела военных с оружием. Женщина вспоминает, что мужчины говорили, скорее всего, на польском языке. В итоге ей удалось не попасться на глаза наемникам и она вернулась в укрытие.

До этого оператор расчета FPV-дронов с позывным «Панда» рассказал, что российские войска остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области. По его словам, российские войска смогли отбить несколько населенных пунктов. Он обратил внимание, что в интернете появились кадры захода бронегруппы ВСУ в деревню Гирьи, но территорию удалось вернуть.

Ранее в США назвали вторжение ВСУ в Курскую область «огромной стратегической ошибкой» Зеленского.