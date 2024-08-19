В Херсоне произошел взрыв

В подконтрольном Киеву городе Херсоне произошел взрыв. Об этом сообщило украинское издание «Общественные новости».

О детонации сообщалось в 8:30 мск. Подробности о взрыве не приводятся.

Накануне в городе также произошли взрывы.

До этого сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич заявлял, что в ряде районов населенного пункта объявлялась обязательная эвакуация населения.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Херсонская область — субъект России, который находится в нижнем течении Днепра. Регион омывается Азовским и Черным морями. Область стала частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность, более того, продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находятся 75% Херсонской области, тогда как правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.

Ранее на Украине заявили об огромных потерях в генерирующих мощностях.