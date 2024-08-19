ЦАХАЛ сбила несколько воздушных целей, запущенных с территории Ливана

Армия обороны Израиля ЦАХАЛ сообщила о нескольких сбитых воздушных целях, запущенных со стороны Ливана. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ВС в Telegram-канале.

Часть объектов были сбиты, а еще часть упала в районе населенного пункта Яара. По данным The Jerusalem Post, в результате атаки пострадали мирные жители в Западной Галилее, где за ночь несколько раз прозвучали сирены воздушной тревоги. Часть раненых спасти не удалось.

До этого армия Израиля зафиксировала пуск 25 ракет со стороны Ливана.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после проникновения тысяч боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября 2023 года. В плен попали более двухсот заложников.

В этот день движение ХАМАС выпустило несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявило о начале операции «Наводнение Аль-Акса». В ответ премьер Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ливанская шиитская организация «Хезболла» выразила поддержку ХАМАС. Начались ракетные обстрелы Израиля и Ливана с обеих сторон. Днем 19 октября израильская армия заявила, что приграничные районы страны подверглись обстрелу с ливанской территории. Эскалация достигла предвоенного уровня 27 июля, после удара «Хезболлы» по 12 детям в поселке Мадждаль-Шамс на Голанских высотах. Ракеты были выпущены с территории Ливана. 30 июля Израиль ударил по Бейруту, назвав целью атаки второе лицо «Хезболлы».

Ранее весь Ливан оказался обесточен.