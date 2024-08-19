Несколько беспилотников уничтожили ночью в Курской и Белгородской областях

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь уничтожили четыре беспилотных летательных аппарата над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщило министерство обороны России в своем Telegram-канале.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку», — говорится в публикации.

Вечером 18 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников нанесли удары по региону.

В этот же день Минобороны России сообщило, что российские средства ПВО сбили над Белгородской областью шесть дронов ВСУ.

Утром 17 августа Гладков сообщил об обстреле райцентра Шебекино Белгородской области. От взрывов пострадали трое мирных жителей — две женщины и мужчина. Они получили минно-взрывные травмы и контузию, но от госпитализации отказались. Также повреждения получили два дома и автомобиль.

Ранее боец ВС РФ «Контора» рассказал о десятом сбитом дроне «Баба-яга» под Харьковом.