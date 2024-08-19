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ВС РФ взяли под контроль места скопления ВСУ под Курском

Гранатометчики взяли под контроль места скопления ВСУ в Курской области

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РИА Новости

Министерство обороны России представило видео, на котором запечатлена работа гранатометчиков Северной группировки Вооруженных сил Российской Федерации, направленная против скоплений украинских войск в приграничных зонах Курской области. По информации ведомства, расчеты АГС-17 осуществили огневой контроль над расположениями групп ВСУ.

«Расчеты автоматизированных гранатометов АГС-17 «Пламя» из группы войск «Север» обеспечили огневой контроль над зонами, где сосредоточены малые мобильные подразделения ВСУ в приграничных районах Курской области», — сообщает оборонное ведомство. По его информации, военнослужащие осуществляют воздушную разведку с целью выявления разрозненных групп противника и последующего оперативного уничтожения их живой силы, в том числе с использованием автоматических гранатометов АГС-17 «Пламя».

Указывается, что гранатометчики перемещаются по посадкам исключительно короткими перебежками. Сосредоточив огонь, они наносят серьезный ущерб противнику. Вскоре после выстрела военнослужащие отходят в укрытие, чтобы избежать столкновений с вражескими беспилотниками.

До этого журналист телеканала Sky News Дебора Хейнс со ссылкой на источники утверждала, что Вооруженные силы Украины в ходе атаки на Курскую область якобы планируют создать буферную зону на территории РФ и пополнить обменный фонд.

Ранее Зеленский назвал цель рейда в Курскую область.

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Атаки на Курскую область
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