Минометчики Западной группировки ВС РФ ночью уничтожили скопление пехоты ВСУ

Расчеты 120-мм минометов Западной группировки ВС РФ успешно уничтожили скопления пехоты ВСУ во время выполнения огневых задач в ночное время. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

Согласно данным разведки группировки войск «Запад», на одном из участков было зафиксировано увеличение сил ВСУ. На видеозаписях видно, как расчеты 120-мм минометов танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии совместно с авианаводчиками из разведывательных подразделений выдвинулись на позиции для открытия огня. Военнослужащие развернули минометы, использовали беспилотные летательные аппараты для наведения, обнаружили цели, уточнили координаты и нанесли заградительный огонь. В результате выполнения огневых задач были уничтожены блиндажи, минометные расчеты и скопления живой силы противника.

Кроме того, минометчики регулярно выполняют боевые задачи по уничтожению врага в зоне СВО. Они создали сеть укрытых огневых позиций, что позволяет быстро сворачивать огонь и наносить удары. После выполнения задач расчеты оперативно маскируют орудия и уходят в укрытие.

«Наши бойцы работают автономно. Получаем информацию о движении противника, сначала работает артиллерия, затем заходит пехота. У нас опытные бойцы, проблем нет. Используем все доступные средства, включая масксети. После выполнения задач сразу проводим укрытие. Противник активно использует FPV-дроны, но мы адаптировались к этой ситуации. Недавно удалось вскрыть блиндаж противника, что помогло нашей пехоте продвинуться вперед и закрепиться», — рассказал командир взвода с позывным Конг.

Также отмечается, что в подразделениях нет проблем со снарядами, так как своевременную доставку боеприпасов в достаточных объемах обеспечивают материально-технические службы группировки.

Ранее беженец рассказал, что российские военные вступали в бой против БТР ВСУ.