Бронегруппа 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии войск ВС РФ уничтожила в украинском опорном пункте у села Переездное в Донецкой народной республике (ДНР) пехоту и минометный расчет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ведут активную боевую работу на северском направлении СВО», — уточнили в сообщении.

На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили ликвидацию противника, заняли опорный пункт, зачистили его от солдат и передали подразделениям закрепления.

До этого МО РФ рассказало об отряде, уничтожившем колонну ВСУ. Также министерство обороны РФ показало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронемашины «Козак» ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).