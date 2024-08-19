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Группа ВДВ уничтожила минометчиков и пехоту ВСУ

МО РФ: ВДВ уничтожили минометчиков и пехоту ВСУ в опорнике у Переездного ДНР

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Станислав Красильников/РИА Новости

Бронегруппа 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии войск ВС РФ уничтожила в украинском опорном пункте у села Переездное в Донецкой народной республике (ДНР) пехоту и минометный расчет. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

«Подразделения 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии ведут активную боевую работу на северском направлении СВО», — уточнили в сообщении.

На захват опорного пункта, по которому отработала бронегруппа, следом выдвинулись штурмовые группы соединения. Они завершили ликвидацию противника, заняли опорный пункт, зачистили его от солдат и передали подразделениям закрепления.

До этого МО РФ рассказало об отряде, уничтожившем колонну ВСУ. Также министерство обороны РФ показало видео поражения барражирующим боеприпасом «Ланцет» бронемашины «Козак» ВСУ в приграничном районе Курской области.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).

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Операция на Украине
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