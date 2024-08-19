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В Южно-Китайском море произошло столкновение катеров Китая и Филиппин

В Южно-Китайском море столкнулись катера береговой охраны КНР и Филиппин

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Adrian Portugal/Reuters

В Южно-Китайском море произошло столкновение китайского и филиппинского катеров морской полиции. Об этом со ссылкой на официального представителя Управления береговой охраны КНР Гань Юя сообщает ТАСС.

По его словам, филиппинский катер под номером 4410 проигнорировал неоднократные серьезные предупреждения китайской стороны и «в непрофессиональной и опасной манере» умышленно протаранил обеспечивавший правопорядок катер КНР под номером 21551.

Столкновение произошло у рифа Сяньбинь (Сабина), где находились два судна Филиппин.

Гань Юй возложил всю ответственность за происшедший инцидент на филиппинскую сторону. Он подчеркнул, что береговая охрана Китая уже приняла необходимые «контролирующие меры».

До этого Китай обвинил Филиппины во вторжении в воздушное пространство страны. Пекин заявил, что самолет Вооруженных сил Филиппин в четверг, 8 августа, нарушил воздушные границы Китая в Южно-Китайском море.

Ранее в Филиппинском море прошли совместные учения российских и китайских кораблей.

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