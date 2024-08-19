Названа причина сокрытия плана Киева по рейду на Курскую область

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский скрыл от Запада план вторжения в Курскую область по причине того, что ранее операции срывались, после того, как союзникам становилось известно о них. Об этом сообщает The Economist со ссылкой на неназванный источник.

«Сырский не хорош в политических играх. Он хорош в войне», — рассказал собеседник издания. По его словам, две спланированные главкомом в прошлом операции были расстроены Западом. Об одной из них рассказали российской стороне, другую — приказали отменить.

В статье отмечается, что именно сокращение коммуникации до уровня необходимого для выполнения служебных задач позволило ВСУ провести рейд на российскую территорию раньше, чем ВС РФ смогли отреагировать.

В результате западные страны оказались перед фактом, что ВСУ готовит атаку на Курскую область, непосредственно перед ее осуществлением. В такой ситуации никто не выступил против и не стал препятствовать нападению.

До этого в США посчитали сомнительным предположение о том, что атака на Курскую область заставит ВС РФ сократить масштабы наступления в ДНР и Харьковской области.

Ранее Зеленский назвал цель рейда в Курскую область.