В Йемене военные США сбили хуситский беспилотник

Военные США нанесли удар по Йемену, целью которого стал беспилотный летательный аппарат, принадлежащий хуситам из мятежной группировки «Ансар Аллах». Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ).

«Силы СЕНТКОМ успешно уничтожили один БПЛА хуситов на подконтрольной им территории Йемена», — говорится в сообщении.

До этого хуситы обнародовали фото сбитого над Йеменом американского дрона MQ-9 Reaper.

В начале августа правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» заявило об атаке американских военных кораблей и коммерческого судна в Красном море. Хуситы провели три операции.

При этом член политбюро правящего на севере Йемена движения «Ансар Алла» Абдуллах эль-Нуэйми возложил ответственность за эскалацию в Красном море несут возглавляемые Соединенными Штатами Америки страны коллективного Запада.

Ранее хуситы захватили офис Управления ООН по правам человека в столице Йемена.