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Истребитель коалиции США опасно сблизился с российским Ан-30 в Сирии

ЦПВС: F/А-18 проамериканской коалиции опасно сблизился с Ан-30 ВКС РФ в Сирии

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Истребитель-бомбардировщик F/А-18 коалиции США опасно сблизился с самолетом Ан-30 Воздушно-космических сил (ВКС) РФ в небе над Сирией. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике капитан 1-го ранга Олег Игнасюк, передает ТАСС.

«17 августа с 11:05 до 11:10 мск над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 метров произошло опасное сближение», — отметил он.

Российские летчики оперативно предприняли необходимые меры для предотвращения столкновения.

Игнасюк обратил внимание, что за 24 часа в районе Эт-Танф зафиксировали 18 нарушений авиацией коалиции воздушного пространства Сирии. Кроме того, задокументировано шесть случаев нарушения положений, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотников.

Накануне стало известно, что ВКС России атаковали места базирования боевиков в Сирии.

Ранее Лавров рассказал, как продвигается работа над восстановлением Сирии.

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