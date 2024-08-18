Губернатор Белгородской области оценил ситуацию в Шебекино

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что ситуация в Шибекино остается сложной. Об этом сообщает «Россия 24».
Он подчеркнул, что FPV-дроны приносят очень большой ущерб.
По его словам, с апреля 2024 года в приграничных районах Белгородской области резко возросло количество обстрелов и атак с помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
16 августа Гладков заявил, что город Шебекино Белгородской области дважды подвергся обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины, в результате чего был ранен один мирный житель.
В результате двух обстрелов, уточнил губернатор, в одном многоквартирном доме было повреждено остекление. Еще в двух частных домовладениях оказались выбиты окна, посечены фасады и заборы, также были повреждены три автомобиля.
Днем Минобороны РФ сообщало, что над Белгородской областью был сбит украинский дрон.
С 16 августа в девяти районах Белгородской области услуги связи стали бесплатными из-за режима ЧС.
Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.