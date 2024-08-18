Минск усилил группировку войск на южном направлении

Командующий ВВС и войск противовоздушной обороны (ПВО) вооруженных сил Белоруссии Андрей Лукьянович заявил, что Минск усилил на южном направлении группировку авиации, зенитно-ракетных и радиотехнических войск. Об этом сообщает ТАСС.

Он утверждает, что республика еженедельно фиксирует порядка 30-40 полетов разведывательной авиации Североатлантического альянса у своих границ.

До этого в пресс-службе литовского министерства обороны заявили, что Литва построит в Шальчининкском районе, который расположен на границе с Белоруссией, военный городок для бригады немецких военных.

Также в минобороны отметили, что полигон станет основным местом для тренировок бригады бундесвера. Согласно планам, в республику в течение нескольких лет планируют перебросить около 5 тыс. военных. Полное развертывание бригады запланировано завершить к 2027 году.

В июле глава белорусского государственного пограничного комитета (ГПК) Константин Молостов охарактеризовал обстановку на западных границах республики как сложную в связи с нарастающей милитаризацией приграничья в сопредельных странах-участницах Евросоюза.

Ранее Лукашенко заявил о готовности предотвращать провокации на госгранице Белоруссии.