Техник группы расчета беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) разведроты 291-го полка Вооруженных сил России с позывным «Волчек» утверждает, что подразделения ВС РФ отмечают изменения в тактике украинских боевиков в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, украинская сторона старается заходить малыми группами, зачастую практикуются ночные заходы. Он добавил, что стало фиксироваться мало техники, в основном легкие бронемашины. Тяжелую технику стараются далеко прятать, утверждает «Волчек».

До этого военнослужащие мотострелкового полка группировки войск «Днепр» уничтожили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на севере населенного пункта Работино в Запорожской области.

Накануне российские войска уничтожили цех производства ударных беспилотников ВСУ. Помимо этого, российские военнослужащие уничтожили две пусковые установки комплекса С-300, радиолокационную станцию, а также склад с имуществом одной из артиллерийских бригад ВСУ, на котором находилось оружие, поставленное Западом.

Ранее в Севастополе предрекли фиаско дальнобойным атакам ВСУ.