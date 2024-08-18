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В погранслужбе Украины не подтвердили увеличение состава белорусских войск на границе

Госпогранслужба Украины: состав белорусских войск на границе не увеличился

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Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

Пограничники Украины не фиксируют увеличения количества техники или личного состава белорусских войск у границы. Об этом заявил «Украинской правде» представитель Государственной пограничной службы Украины полковник Андрей Демченко.

Он считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявивший о переброске трети своей армии к границе с Украиной, лишь нагнетает обстановку.

11 августа пресс-служба министерства обороны Белоруссии сообщила, что белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной. Согласно сообщению ведомства, подразделения одного из механизированных соединений привели в готовность для выполнения задач по предназначению. Военные грузили технику на железнодорожный транспорт и приступали к совершению марша в назначенные районы.

Позднее это не подтвердила погранслужба Украины, заявив, что рядом с границей не обнаружено перемещение техники или личного состава.

Ранее в Одесской области дезертир напал на пограничников.

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