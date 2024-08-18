На Украине в двух городах ввели почти круглосуточный комендантский час

Назначенный Киевом глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин заявил, что почти круглосуточный комендантский час введен в Мирнограде (Дмитров) и Селидово. Об этом сообщается в Telegram-канале Филашкина.

Он подчеркнул, что комендантский час начнет действовать с 19 августа, режим устанавливается в промежутке с 15:00 до 11:00.

До этого глава военной городской администрации Мирнограда (ранее — Димитров) Юрий Третьяк заявил, что власти Украины пытаются эвакуировать всех жителей города. По словам Третьяка, «всех людей из Мирнограда планируют вывезти до конца августа». Об эвакуации в городе объявляли еще в начале месяца, но в нем все еще остаются порядка 20 тыс. человек.

Руководитель администрации отметил, что власти уговаривают уезжать и жителей Покровска.

Накануне депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила о катастрофических проблемах Вооруженных сил Украины (ВСУ) на территории Донецкой народной республики (ДНР) и на Покровском направлении в частности.

Ранее сообщалось, что штурмовики ВС РФ вошли в Торецк.