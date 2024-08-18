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В Германии заявили о проблемах с военной поддержкой Украины

Bild: ВСУ больше не могут использовать некоторые виды немецкого оружия

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Clodagh Kilcoyne/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) больше не смогут воспользоваться частью систем вооружений, которые им передала Германия. Об этом сообщает Bild со ссылкой на внутреннее письмо Минобороны ФРГ.

В нем отмечается, что потребности Украины, например, в запчастях для самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, уже не могут быть удовлетворены. Для этого их необходимо приобретать заново, говорится в письме.

Издание подчеркивает, что из-за этого украинская армия не сможет использовать германские самоходные артиллерийские установки или будет делать это ограниченно.

В документе подчеркивается, что на текущий момент Берлин не может принять дальнейшие обязательства по новым проектам поддержки ВСУ. Это затрагивает более 30 высокоприоритетных мер на общую сумму более €3 млрд, говорится в публикации.

До этого немецкие СМИ сообщили, что правительство Германии отказалось от новых трат на помощь Украине в ходе обсуждения бюджета на будущий год. Согласно требованию канцлера ФРГ Олафа Шольца, кабмин не будет согласовывать дополнительные расходы на Украину по линии немецкого оборонного ведомства.

Ранее в Германии обвинили командование ВСУ в провалах на фронте.

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