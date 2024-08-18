ВС России уничтожили позицию миномета ВСУ в Курской области

Российские артиллеристы поразили позицию миномета Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В результате работы воздушной разведки в одной из лесопосадок была обнаружена замаскированная позиция миномета противника», — уточнили в военном ведомстве.

После получения информации от разведки, артиллерийские расчеты группировки войск «Север» нанесли удар и уничтожили вражеский миномет на территории российского региона.

16 августа вертолеты Ка-52 нанесли удар управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по бронированной и автомобильной технике ВСУ в районе, прилегающем к границе Курской области.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российские военные оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» нанесли удар и уничтожили колонну и 15 топливозаправщиков в Лубнах в приграничной Сумской области.

Ранее Минобороны РФ назвало число групповых ударов по военным объектам Украины.