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Подполковник армии США назвал отношение ВСУ к мирным жителям террористической тактикой

Расмуссен: жестокость ВСУ в отношении гражданских является тактикой террора

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Александр Коц/Telegram

Жестокость солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) по отношению к мирному населению является тактикой террора, которую использует Киев в последнее время. Об этом заявил в беседе с «Известиями» отставной подполковник армии США Эрл Расмуссен.

Он прокомментировал распространившееся в Сети видео, на котором украинские военные жестоко обращаются с пленными мирными жителями: мужчин в наручниках кидают в грузовик, бьют прикладом и оскорбляют.

«Я думаю, что это террористическая тактика», — сказал Расмуссен.

По его словам, подобное поведение украинских солдат является попыткой вселить страх в мирное население оккупированных территорий. Он назвал нападение ВСУ на Курскую область, избиение гражданских лиц и заложников способом устрашения и показателем отчаяния.

18 августа норвежский политолог Гленн Дизен заявил, что Западу следует оценить возможные последствия поддержки украинских нацистских батальонов. Так он отреагировал на сюжет телеканала LCI, в котором продемонстрированы кадры с украинскими военнослужащими в нацистских касках.

Ранее появились кадры издевок солдат ВСУ в форме СС над пенсионером в Курской области.

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