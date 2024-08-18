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В Минобороны назвали общие потери ВСУ в Курской области

Минобороны РФ: за время боев на Курском направлении ВСУ потеряли 3460 человек

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Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за время атаки на Курскую область более трех тысяч солдат. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, ВСУ потеряли более 3460 человек. Только за прошедшие сутки в регионе ликвидировали более 300 военнослужащих ВСУ и 27 единиц техники.

Помимо живой силы, российские военные уничтожили 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины и 115 автомобилей.

Также на этом направлении уничтожили пять пусковых установок зенитно-ракетных комплексов и семь пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе американские HIMARS и MLRS.

18 августа британская газета The Guardian опубликовала статью старшего научного сотрудника Королевского института объединенных служб Джека Уотлинга, который предупредил о негативных последствиях вторжения в Курскую область. Автор публикации обратил внимание, что эта операция украинских войск может помочь ВС РФ найти слабые места в обороне ВСУ на иных участках фронта.

Ранее немецкий аналитик оценил влияние атаки на Курскую область на положение украинских войск в Донбассе.

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