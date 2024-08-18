В Минобороны РФ рассказали о суточных потерях ВСУ в Курской области

Украинские формирования за прошедшие сутки потеряли более 300 военных в Курской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны РФ.

По информации ведомства, за данный промежуток времени российские бойцы вывели из строя шесть танков и 18 боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также украинские войска лишились двух бронетранспортеров, четырех автомобилей, одной пусковой установки MLRS, одной боевой машины пехоты и двух единиц инженерной техники.

«Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 3460 военнослужащих, 50 танков, 25 боевых машин пехоты, 45 бронетранспортеров, 262 боевые бронированные машины», — говорится в заявлении.

Кроме того, в период с 6 по 18 августа солдаты Вооруженных сил РФ поразили на границе три реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS и 115 автомобилей. Вместе с этим российские военные ликвидировали 42 единицы иных видов техники.

В ведомстве подчеркнули, что операция по уничтожению формирований ВСУ в приграничных районах Курской области продолжается.

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