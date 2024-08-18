Российские военные взяли под контроль населенный пункт Свиридоновка в ДНР. Об этом сообщили в пресс-службы Минобороны РФ.

По данным ведомства, российские бойцы нанесли поражение формированиям двух механизированных, одной егерской бригады, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Воздвиженка, Калиново, Птичье, Новоэкономическое и Долиновка.

Также удалось отразить две контратаки штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины, отметили в Минобороны.

Утром 18 августа в силовых структурах заявили, что военные ВСУ покинули свои позиции к северу и востоку от населенного пункта Новогродовка в ДНР. Тем самым они «оголили» окраины города для российских солдат.

До этого в Telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны» появилась информация о прорыве обороны украинских войск около донецкого города Угледар. Журналисты добавили, что ВС РФ «перерезали» главный путь снабжения ВСУ на этом участке фронта — трассу к населенному пункту Константиновка.

12 августа американский военный аналитик Майкл Кофман заявил, что ВС РФ не только не ослабили натиск под Покровском на фоне атаки украинских войск на Курскую область, но даже усилили его. Эксперт также выразил сомнение, что украинские войска контролируют в Курской области хоть какую-то территорию, и отметил, что Россия уже начала перебрасывать резервы в регион, чтобы ликвидировать противника.

Ранее в ДНР уничтожили группу украинских военных вместе с боекомплектом.