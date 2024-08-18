Лукашенко заявил, что Курскую область атаковали «мощные силы» из наемников

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу «Россия» сообщил, что украинские власти сформировали для атаки на Курскую область мощные силы наемников, в том числе из Польши.

По его словам, в нападении на Курскою область не было непрофессионалов — бойцы были собраны со всей линии боевого соприкосновения.

Лукашенко также рассказал, что Украина подвела к границе со страной более 120 тыс. солдат. Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины смогут попасть на территорию Белоруссии только с очень большими потерями, так как граница заминирована «как никогда».

Помимо этого, Лукашенко также высказался о роли Запада в происходящем на Украине. Он заявил, что как Белоруссия, так и Россия видят, что западные страны могут напрямую ввести на Украину свой контингент.

10 августа президент Белоруссии заявил об уничтожении украинских воздушных целей над территорией страны. По его словам, перехват был произведен средствами ПВО страны на высоте 1,5 км. Белорусский лидер отметил, что сбитые дроны, предположительно, были ударными беспилотниками ВСУ.

Ранее в России пообещали ответить Украине за провокации в отношении Белоруссии.