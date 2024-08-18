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Глава спецназа «Ахмат» рассказал об уничтожении солдат ВСУ на Курском направлении

Алаудинов: на Курском направлении уничтожено много солдат ВСУ

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Павел Бедняков/РИА Новости

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что на Курском направлении уничтожено большое количество солдат ВСУ. Его слова передает ТАСС.

Алаудинов отметил, что обстановка на линии соприкосновения остается под контролем несмотря на то, что бойцы ВСУ в течение дня и ночи пытались прорваться на тех направлениях, где находятся бойцы «Ахмата».

«Много [солдат] противника уничтожено. Сегодня из техники удалось уничтожить одну боевую бронированную машину. Противник, который заскочил на те участки, где находятся наши подразделения, уничтожен», — пояснил Алаудинов.

До этого глава «Ахмата» показал видео уничтожения украинской военной техники в районе Суджи в Курской области.

Он отметил, что иностранная военная техника «горит превосходно».

В воскресенье, 18 августа, стало известно, что «Ахмат» и другие отряды уничтожили 11 единиц техники ВСУ в Курской области.

Ранее в США заявили, что Украина больше года готовилась ударить по Курской области.

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