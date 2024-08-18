Алаудинов заявил об остановке «Ахматом» ВСУ на всем участке на Курском направлении

На всем участке на Курском направлении, где находится спецназ «Ахмат», остановили противника. Об этом заявил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

По его словам, противники предпринимают попытки прорвать тот участок, где они находятся.

Он добавил, что бойцы уничтожили боевую бронированную машину украинских войск.

До этого Алаудинов заявлял, что бойцы «Ахмата» и 2-й бригады спецназа и Сил специальных операций (ССО) РФ уничтожили 11 единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки. Он уточнил, что только на одном направлении удалось ликвидировать более 50 военных ВСУ.

До этого командир спецназа «Ахмат» заявил, что солдаты Вооруженных сил Украины, зашедшие в Курскую область, могут остаться в живых только в одном случае — если сдадутся в плен.

Ранее несколько украинских мародеров попали в плен в Курской области.