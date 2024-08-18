Российские войска прорвали оборону ВСУ под Угледаром

Российские войска совершили мощный прорыв по Угледаром в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

«Мощный прорыв армии России у Угледара: перерезан главный путь снабжения ВСУ — трасса на Константиновку», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на Южно-Донецком направлении российские военные перерезали трассу на Константиновку, приблизившись к населенному пункту Водяное. Таким образом Угледар оказался блокирован.

На Угледарском направлении российские военные заняли территорию вентствола шахты «Южно-Донбасская №1», продвинувшись на участке шириной до 3,53 км и на глубину до 2,12 км.

До этого обозреватель Дэвид Экс в материале для Forbes писал, что Вооруженные силы Украины в ходе атаки на территорию Курской области теряют в боях большое количество военной техники.

ВСУ «особо остро» ощущают потери техники для пехоты – в том числе гусеничные боевые машины и колесные транспортеры. Украинцы теряют эту ценную технику в два раза быстрее, чем обычно, отметил Экс.

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на Курском направлении.