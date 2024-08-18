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Глава Херсонской области отреагировал на слухи о появлении F-16 в регионе

Сальдо: подтверждающей появление F-16 в Херсонской области информации нет

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Valentyn Ogirenko/Reuters

У властей Херсонской области нет информации об использовании украинской армией истребителей F-16 в регионе, заявил РИА Новости губернатор области Владимир Сальдо.

«У меня нет официальных данных, подтверждающих это (применение ВСУ F-16 в регионе — Прим. ред.)», — сказал Сальдо, отвечая на вопрос журналиста.

4 августа украинский лидер Владимир Зеленский объявил, что F-16 прибыли на Украину, и украинские летчики уже начали их использовать. Он сказал, что самолетов и пилотов мало, но переговоры о дальнейших поставках и тренировки летчиков продолжаются.

8 августа глава Каховского округа Херсонской области Павел Филипчук сообщил о появлении истребителей F-16 над контролируемой РФ территорией региона. По словам Филипчука, эти самолеты летали над округом с 7 августа. Целью этих полетов он назвал попытку украинских войск вызвать панику у населения.

Ранее стало известно, почему Украина не использует F-16 в Курской области.

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