В результате атаки ВСУ на Пролетарск в Ростовской области никто не пострадал

Никто из местных жителей не пострадал в результате атаки беспилотников на Пролетарск в Ростовской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

«По предварительным данным, в результате воздушной атаки в Пролетарске никто не пострадал», — рассказал глава области, добавив, что к месту тушения образовавшегося возгорания прибыл пожарный поезд.

В 01:02 в канале Голубева появилось сообщение, что средства ПВО отразили атаку дронов самолетного типа. Позднее стало известно, что из-за падения обломков на территории промскладов в Пролетарске произошло возгорание дизтоплива. К тушению привлекли пожарные расчеты.

По данным Минобороны РФ, всего в Ростовской области за прошедшую ночь сбили два украинских дрона.

Ранее появилось видео поражения «Ланцетом» бронетранспортер ВСУ.