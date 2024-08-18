Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боевая работа артиллеристов ВС РФ в Курской области попала на видео

МО РФ показало кадры боевой работы артиллерийских расчетов в Курской области

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлена боевая работа расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» и самоходных пушек «Гиацинт-С». Запись появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Из подписи к ролику следует, что расчеты входят в состав группировки российских войск «Север». На кадрах видно, как солдаты наносят тяжелые удары по скоплениям бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

«В ходе выполнения боевых задач артиллеристы используют осколочно-фугасные боеприпасы», — подчеркнули в министерстве.

По информации ведомства, такие снаряды способны поражать не только живую силу, но и бронетехнику украинских войск.

Утром 18 августа агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщило, что военные Вооруженных сил РФ ликвидировали группу украинских солдат в районе села Кремяное в Курской области. Под удар попали 16 членов штурмового батальона 115-й механизированной бригады ВСУ, которые в момент атаки находились в лесу.

Ранее российский вертолет Ми-28НМ ударил по месту скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами