Боевая работа артиллеристов ВС РФ в Курской области попала на видео

Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором запечатлена боевая работа расчетов самоходных гаубиц «Мста-С» и самоходных пушек «Гиацинт-С». Запись появилась в официальном Telegram-канале ведомства.

Из подписи к ролику следует, что расчеты входят в состав группировки российских войск «Север». На кадрах видно, как солдаты наносят тяжелые удары по скоплениям бойцов и техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничных районах Курской области.

«В ходе выполнения боевых задач артиллеристы используют осколочно-фугасные боеприпасы», — подчеркнули в министерстве.

По информации ведомства, такие снаряды способны поражать не только живую силу, но и бронетехнику украинских войск.

Утром 18 августа агентство РИА Новости со ссылкой на источник в силовом ведомстве сообщило, что военные Вооруженных сил РФ ликвидировали группу украинских солдат в районе села Кремяное в Курской области. Под удар попали 16 членов штурмового батальона 115-й механизированной бригады ВСУ, которые в момент атаки находились в лесу.

Ранее российский вертолет Ми-28НМ ударил по месту скопления живой силы и техники ВСУ в Курской области.