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Бывший сослуживец рассказал о жестокости атаковавшего Курскую область командира ВСУ

Бывший сослуживец назвал комбрига ВСУ Эмиля Ишкулова жестоким

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Эмиль Ишкулов/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывший сослуживец командира бригады ВСУ Эмиля Ишкулова рассказал о его жестокости. Его слова передает РИА Новости.

Отмечается, что Ишкулов является фигурантом уголовного дела о нападении на Курскую область.

По словам сослуживца украинского военного, Ишкулов всегда был помешан на армии, увлекался стрельбой и рукопашным боем. Они вместе служили в 2010 году, но сейчас не поддерживают общение.

«Он (Ишкулов. — «Газета.Ru») был помешан на армии. На стрельбах. На рукопашном бою. Агрессивный и жестокий», — отметил собеседник агентства.

Бывший сослуживец Ишкулова добавил, что сейчас проживает в России.

До этого стало известно, что фигурант уголовного дела о нападении на Курскую область командир ВСУ Эмиль Ишкулов врал журналистам о своем попадании в плен к батальону «Восток» в 2014 году. Сам Ишкулов рассказывал, что в начале июня 2014 года он попал в плен к бойцам донецкого сопротивления в районе блокпоста в Мариновке.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

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