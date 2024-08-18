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В США рассказали, когда НАТО примет важное решение по Украине

Ветеран ВС США Крапивник: осенью НАТО определится со своей политикой по Украине

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Thomas Peter/Pool/Reuters

Майор Вооруженных сил (ВС) США в отставке Станислав Крапивник заявил, что осенью Североатлантический альянс (НАТО) примет свое решение по Украине. Его слова передает mk.ru.

По словам военного, НАТО предстоит определиться — списывать проект «Украина» или принимать в нем полноценное участие.

Если альянс откажется поддерживать Киев, то Украина рискует потерять все территории к востоку от Днепра. Уже через три-четыре недели для ВСУ ситуация может сильно усложниться.

«Украину ждет полномасштабное отступление», — подчеркнул Крапивник.

До этого кандидат в президенты США от Зеленой партии Джилл Стайн заявила, что Вашингтон подливает масло в огонь конфликта на Украине поставками оружия, и указала на бессмысленность этих действий.

Стайн предположила, что данная «прокси-война» была затеяна с целью истощить российские ресурсы.

Ранее в США заявили о грядущей большой войне.

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