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Генерала Булгакова проверят на причастность к другим преступлениям

ТАСС: экс-замглавы МО Булгакова проверят на причастность к другим преступлениям

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Следователи намерены проверить бывшего замглавы Минобороны РФ генерала армии Дмитрия Булгакова на причастность к иным преступлениям. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Правоохранительные органы проверят генерала армии на причастность к совершению других преступлений, в том числе коррупционной направленности и хищений», — рассказали журналистам.

20 апреля Басманный суд Москвы арестовал топ-менеджеров АО «Грязинский пищевой комбинат» Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиру Смирнову. Они обвиняются в ненадлежащем оказании услуг по организации питания для Минобороны.

В конце июля был задержан Дмитрий Булгаков. По данным правоохранительных органов, во время службы генерала в Минобороны действовала система поставки в войска некачественного питания по завышенной стоимости.

Следствие считает, что экс-замминистра обороны выступал посредником между Минобороны и «Грязинским пищевым комбинатом». Выяснилось, что в рационе армии говядина заменялась свининой и курятиной, а энергетическая ценность пайков была занижена.

Ранее стали известны новые подробности по делу генерала Булгакова.

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