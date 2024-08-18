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Бойца ВСУ, похищавшего мирных жителей в Курской области, поймали

Рогов: похищавший мирных жителей в Курской области боец ВСУ пойман

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Павел Лисицын/РИА Новости

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил в своем Telergam-канале, что боец ВСУ, похищавший мирных жителей Курской области, задержан.

По словам Рогова, украинские военные, «грузившие и избивавшие в машины мирных жителей села Гончаровка на окраине Суджи Курской области, попались в руки русских бойцов». У солдат ВСУ с собой были экшн-камеры, на которых есть кадры похищения солдат срочной службы и мирных жителей в Курской области.

Рогов подчеркнул, что украинский солдат во время допроса сознался в похищении гражданских лиц.

До этого ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки Александра Гордеева сообщал, что подразделения группировки российских войск «Восток» в течение суток уничтожили более 105 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон говорил, что ситуация для Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции (СВО) ухудшается.

Ранее командир ВСУ получил 20 лет за обстрел дома в Мариуполе.

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