Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области из-за серьезной нехватки живой силы вынуждены растягивают оборонительную линию. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Украина испытывала нехватку войск для ротации и удержания линии перед операцией в Курской области», — отметили в публикации.

Аналитики издания обратили внимание, что теперь ВСУ собрала воедино весь оперативный резерв и направила его на новый фронт. В статье уточнили, что даже окопы не облегчат положение украинских солдат под Курском, так как ВС РФ стягивает на данный участок артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы.

До этого стало известно, что российский вертолет Ми-28НМ уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области. По информации Минобороны, боевая машина нанесла удары, используя неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.