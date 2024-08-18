Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Британии раскрыли, почему ВСУ растянули линию обороны под Курском

Guardian: ВСУ испытывают нехватку солдат, растянув линию обороны под Курском

close
100%
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области из-за серьезной нехватки живой силы вынуждены растягивают оборонительную линию. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

«Украина испытывала нехватку войск для ротации и удержания линии перед операцией в Курской области», — отметили в публикации.

Аналитики издания обратили внимание, что теперь ВСУ собрала воедино весь оперативный резерв и направила его на новый фронт. В статье уточнили, что даже окопы не облегчат положение украинских солдат под Курском, так как ВС РФ стягивает на данный участок артиллерию и средства радиоэлектронной борьбы.

До этого стало известно, что российский вертолет Ми-28НМ уничтожил скопление живой силы и техники ВСУ в Курской области. По информации Минобороны, боевая машина нанесла удары, используя неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8.

Ранее российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами