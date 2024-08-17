Министерство обороны России с надлежащей серьезностью оценивает информацию о том, что Украина готовится ударить по Курской атомной электростанции. Соответствующее заявление ведомства опубликовано в Telegram-канале.

В Минобороны отметили, что Киев готовит провокацию, чтобы обвинить Россию Федерацию в «самообстреле» АЭС для создания оснований нанесения ударов по объектам атомной энергетики украинского государства. В министерстве назвали такие действия Украины при поддержке западных покровителей как прямое и явное нарушение международной конвенции Генеральной Ассамблеи ООН «О борьбе с актами ядерного терроризма», принятой 13 апреля 2005 года.

В ведомстве предупредили, что в случае начала реализации преступных планов Киева по созданию в европейской части континента техногенной катастрофы с радиоактивным заражением огромных территорий, РФ немедленно примет жесткие ответные военные и военно-технические меры.

Вечером 16 августа в УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области сообщили, что Украина планирует нанести удары по Курской и Запорожской АЭС. Там заявили, целью этих атак является последующее обвинение России «в провокации (в самообстреле)», в рамках которой власти РФ могут принять ответные меры и ударить по территории Украины ядерным оружием.

В свою очередь, военный корреспондент Марат Хайруллин со ссылкой на источники сообщил, что ВСУ намерены нанести удары по местам хранения отработавшего топлива АЭС. По его словам, «спецбоеголовки для этой провокации» уже доставили на предприятие «Восточный Горно-обогатительный комбинат», расположенное в городе Желтые Воды Днепропетровской области.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.