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Жители Курской области рассказали, как ВСУ разрушили мост через реку Сейм

Жители Глушково рассказали, что ВСУ ударили по мосту, чтобы осложнить выезд

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РИА Новости

Вывезенные из Глушковского района Курской области жители считают, что украинские войска разрушили мост через реку Сейм, чтобы осложнить выезд оставшихся там гражданских и отрезать район. Об этом они рассказали РИА Новости.

В среду, 14 августа, оперштаб Курской области принял решение об обязательной эвакуации жителей Глушковского района. 16 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что мост через реку Сейм в Глушковском районе оказался разрушен после удара со стороны украинской армии.

Пожилая семейная пара — жители Глушково — отметили, что Вооруженные силы Украины не сразу разрушили мост. По их словам, изначально по нему прилетело две ракеты 15 августа. После этого местные поняли, что в населенном пункте становится слишком опасно и необходимо его покидать.

«Прилеты, две большие дырки (в мосту) и дым. Это при нас было», — заявил пожилой мужчина, имя которого не приводится.

По его словам, ракеты пролетели «буквально над головой», поскольку они с супругой жили недалеко от моста.

При этом уточняется, что военные вывезли пожилую пару по мосту, когда он еще не был разрушен.

«А сейчас мост разбит и никто оттуда не выедет», — добавил житель Глушково.

До этого глава Глушковского района Курской области Павел Золотарев заявил, что разрушение моста через реку Сейм не мешает эвакуации жителей местных населенных пунктов.

Ранее в сети появилось видео с последствиями удара ВСУ по мосту через реку Сейм в Курской области.

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