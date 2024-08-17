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В части Белгородской области прервано электроснабжение из-за атаки ВСУ

Гладков сообщил о нарушении электроснабжения в ряде сел из-за атак ВСУ

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Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Атака ВСУ привела к обрыву электроснабжения в ряде сел Шебекинского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сообщается, что под частичное отключение в результате обрыва линии электропередачи попали села Ржевка, Нежеголь и Вознесеновка.

Также удары были нанесены по селу Коновалово, где сброс бомбы с беспилотника привел к повреждению остекления веранды, а также по селу Старый Хутор, где атака дрона привела к повреждению кровли и окна. Также стало известно о повреждении кровли и забора в селе Нежеголь.

«По предварительной информации, никто не пострадал. В поселке Политотдельский Белгородского района в результате детонации дрона-камикадзе поврежден навес инфраструктурного объекта. Также произошло возгорание сухой травы, которое было ликвидировано сотрудниками предприятия», — рассказал Гладков.

До этого сообщалось, что ВСУ бьют по спецтехнике во время ремонта инфраструктуры.

Ранее Гладков рассказал о массовой атаке Белгородской области.

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