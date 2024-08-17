Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают терять позиции на собственной территории, несмотря на операцию в Курской области. Об этом пишет The New York Times.

«Украинские солдаты с восточного фронта говорят, что боевые действия там не утихают, и российские войска по-прежнему превосходят их численностью и оружием», — отмечается в материале.

По словам авторов статьи, операция ВСУ в Курской области не принесла Киеву желанных результатов на фронте, поскольку на всех направлениях армия России продолжает доминировать.

17 августа бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что ситуация для ВСУ в зоне спецоперации ухудшается. Эксперт отметил, что украинская армия проигрывает в боях и утрачивает контроль над ключевыми населенными пунктами на Донбассе.

В субботу газета The Wall Street Journal писала, что украинское командование при атаке ВСУ на территорию Курской области использовало приготовленные армейские резервы, тем самым ослабив возможности для проведения операций в этом и следующем году.

До этого американский военный аналитик Майкл Кофман заявил, что Вооруженные силы РФ усилили наступление в Донбассе после атаки Киева на Курскую область.

Ранее американские журналисты выяснили, как долго ВСУ готовились к атаке на Курскую область.