Российские войска уничтожили две пусковые установки и транспортно-заряжающую машину РСЗО HIMARS. Об этом сообщило министерство обороны России в своей сводке о ходе военной операции.

Кроме того, военные РФ поразили четыре пусковые установки и две радиолокационные станции АN/MPQ-65 ЗРК Patriot, пусковую установку и радиолокационную станцию TRML-4D комплекса IRIS-T и пусковую установку С-125.

ВС Украины также потеряли фронтовой бомбардировщик Су-24 и три вертолета — два Ми-8 и один Ми-17.

Накануне российское военное ведомство сообщало об уничтожении в Сумской области двух пусковых установок HIMARS.

HIMARS были впервые поставлены Украине 23 июня 2022 года.

16 августа официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ВСУ впервые использовали ракеты западного производства и, вероятно, системы HIMARS, для атаки на мост в Курской области.

Ранее было опубликовано видео удара ВС РФ по комплексу Patriot в Днепропетровской области.